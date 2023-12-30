Администрация Пскова приобрела и построила для детей-сирот 94 квартиры

12:04, 30 декабря 2023, ПАИ

В 2023 году администрация Пскова для детей-сирот приобрела 49 квартир в многоквартирных домах, а также построила пять малоэтажных домов по девять квартир, сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Администрация Пскова приобрела в этом году 49 квартир для детей-сирот в многоквартирных домах. Десять человек уже получили жильё в новостройках, остальные смогут отпраздновать новоселье после новогодних каникул. Также в Любятово пять малоэтажных домов по девять квартир введены в эксплуатацию. Данный опыт строительства домов мы позаимствовали у других регионов, так как на рынке не было достаточного количества квартир для покупки. Оформляем необходимые документы и после праздников будем вручать ключи», – отметил он.

Все квартиры сданы с полной отделкой и сантехникой, напомнил градоначальник.

Напомним, в 2024 году на обеспечение 160 детей-сирот жильём в бюджете Псковской области заложено 337 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правила выдачи в 2024 году сертификатов на покупку жилья в любом регионе или на полное погашение ипотеки для детей-сирот, достигших 23 лет, утвердили в России.

Отметим, что 38 многоквартирных домов дополнительно включены в краткосрочный план капремонта в Псковской области на 2024 год. В частности, в следующем году дополнительно отремонтируют многоквартирные дома в Пскове, Великих Луках, Порховском, Печорском, Псковском, Пыталовском и Островском районах.