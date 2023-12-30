Пропавший 13-летний мальчик из Великих Лук найден

21:04, 30 декабря 2023, ПАИ

Пропавший подросток из Великих Лук, ушедший из дома 28 декабря 2023 года, найден живым. Об этом ПАИ сообщили в группе поисково-спасательного отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, мальчик ушёл из дома и не выходил на связь.

Поисковики поблагодарили всех неравнодушных за репосты в соцсетях, информацию и оказанную помощь.