Пропавший 13-летний мальчик из Великих Лук найден
Пропавший подросток из Великих Лук, ушедший из дома 28 декабря 2023 года, найден живым. Об этом ПАИ сообщили в группе поисково-спасательного отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, мальчик ушёл из дома и не выходил на связь.
Поисковики поблагодарили всех неравнодушных за репосты в соцсетях, информацию и оказанную помощь.
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