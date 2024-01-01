МРОТ увеличился в России с 1 января на 18,5%

09:31, 01 января 2024, ПАИ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года увеличился на 18,5 %. Теперь его размер составляет 19 242 рубля в месяц, пишет ТАСС.

В 2024 году МРОТ вырос на три тысячи рублей. Благодаря этому заработная плата увеличится у порядка 4,8 млн человек.

Кроме того, в 2024 году прожиточный минимум по России на человека составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения – 16 844 рубля, пенсионеров – 13 290 рублей, детей – 14 989 рублей.

Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5 % с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин.

Отметим, от величины МРОТ зависят также размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России вступит в силу несколько новых законов, также станут актуальными изменения в уже действующих нормативно-правовых актах.