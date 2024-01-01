Пособия для родителей при досрочном выходе из декрета сохранят в России

11:35, 01 января 2024, ПАИ

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет сохранится за родителем при досрочном выходе из декрета. Соответствующий закон, который президент России Владимир Путин подписал 19 декабря, вступает в силу сегодня, 1 января 2024 года, пишет ТАСС.

Раньше пособие выплачивали только тем, кто находится в декрете по уходу за ребёнком, а также работает на дому или неполный день. Теперь ежемесячное пособие сохранится, даже если родитель решил выйти на работу до того, как ребёнку исполнится полтора года. Пособие также сохранится для матерей, которых уволили во время беременности и декрета при ликвидации компании. Право на выплаты есть и у родителей, которые работают дистанционно.

Кроме того, пособие смогут получать матери и отцы, которые работают на гражданских должностях воинских формирований России на территориях других государств. Выплаты распространяются также на служащих по контракту матерей, а также на родителей, которые служат в МЧС, Росгвардии, МВД, органах ФСИН или работают в службе судебных приставов и таможенных органов.

Ранее сообщалось, что после выхода на работу родители смогут получать декретные пособия.

Кроме того, с 1 января 2024 года в России вступят в силу несколько новых законов, также станут актуальными изменения в уже действующих нормативно-правовых актах.