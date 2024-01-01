Мужчина погиб при падении на рельсы в петербуржском метро
Мужчина погиб, упав на рельсы на синей линии петербуржского метрополитена сегодня, 1 января. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».
Мужчина упал с платформы на станции «Чёрная речка» на пути прямо перед поездом.
Машинист не успел среагировать на происшествие. Упавший мужчина погиб на месте.
«Место происшествия на время оцепили полицейские. А тело поместили в чёрный мешок», – сообщили очевидцы.
Подробности трагедии выясняются.
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