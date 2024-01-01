Мужчина погиб при падении на рельсы в петербуржском метро

15:28, 01 января 2024, ПАИ

Мужчина погиб, упав на рельсы на синей линии петербуржского метрополитена сегодня, 1 января. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Мужчина упал с платформы на станции «Чёрная речка» на пути прямо перед поездом.

Машинист не успел среагировать на происшествие. Упавший мужчина погиб на месте.

«Место происшествия на время оцепили полицейские. А тело поместили в чёрный мешок», – сообщили очевидцы.

Подробности трагедии выясняются.

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