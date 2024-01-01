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Общество

Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке «Россия»

Более 120 тысяч человек посетили новогодние мероприятия на международной выставке-форуме «Россия» в Москве 31 декабря, сообщает газета «Известия».

«Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи. Многие из них планировали поездку на выставку «Россия» на ВДНХ заранее. Всего же за первые два месяца работы выставки её посетили более 3,5 млн человек», – рассказали организаторы.

Отмечается, что в этот день на территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми. Их встречали герои сказок: Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие персонажи.

Ранее сообщалось, что главную ёлку выставки «Россия» на ВДНХ украсила псковская новогодняя игрушка.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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