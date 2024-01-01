Тело 14-летней девочки нашли в Саратовской области в новогоднюю ночь
Тело 14-летней девочки нашли в Саратовской области сегодня, 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По предварительным данным, тело подростка обнаружил местный житель на одной из улиц в селе Балтай, после чего сообщил об этом в правоохранительные органы.
Следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Тверской области двое детей провалились под лёд, погибла семилетняя девочка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 января 2024
Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражу продуктов из магазина за несколько часов до Нового года
01 января 2024
16-летнюю девушку госпитализировали после ДТП с участием такси и «газели» в Псковском районе