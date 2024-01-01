Тело 14-летней девочки нашли в Саратовской области в новогоднюю ночь

22:31, 01 января 2024, ПАИ

Тело 14-летней девочки нашли в Саратовской области сегодня, 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По предварительным данным, тело подростка обнаружил местный житель на одной из улиц в селе Балтай, после чего сообщил об этом в правоохранительные органы.

Следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тверской области двое детей провалились под лёд, погибла семилетняя девочка.