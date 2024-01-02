Трое детей родились в Псковском перинатальном центре 31 декабря

14:39, 02 января 2024, ПАИ

Шестеро малышей родилось в Псковском перинатальном центре 31 декабря и 1 января этого года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Трое детей родилось 31 декабря и ещё трое – 1 января.

Ранее сообщалось, что Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства».