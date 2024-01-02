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Общество

Трое детей родились в Псковском перинатальном центре 31 декабря

Шестеро малышей родилось в Псковском перинатальном центре 31 декабря и 1 января этого года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Трое детей родилось в Псковском перинатальном центре 31 декабря. Фото: ПАИ

Трое детей родилось 31 декабря и ещё трое – 1 января.

Ранее сообщалось, что Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства».

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