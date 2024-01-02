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Общество

Более четырёх тысяч человек проголосовали за номинантов премии «Народное признание»

Более четырёх тысяч человек проголосовали за участников первого тура общественной премии «Народное признание – 2023».

Первый тур голосования за номинантов стартовал 28 декабря. Голосование в первом туре, которое определит тройки лидеров в каждой номинации, завершится 31 января.

Напомним, что инструкцию по голосованию можно найти по ссылке.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ
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