Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Застрявших на колесе обозрения людей спасли в Пензенской области

Колесо обозрения остановилось в Пензенской области, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МЧС России.

Высота аттракциона составляет 35 метров.

Отмечается, что сотрудники ведомства спасли всех шестерых человек, застрявших на колесе обозрения.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спасателей с профессиональным праздником.

Напомним также, в Астраханской области спасли краснокнижного орла с поломанным крылом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 января 2024

Театрализованную постановку показали жителям Красногородского района в новогоднюю ночь
02 января 2024

Публикуем афишу новогодних мероприятий на 3 января
02 января 2024

Музей Победы в Москве приглашает псковичей на посвящённую фронтовым новогодним подаркам онлайн-экскурсию
02 января 2024

Более 300 тонн цитрусовых ввезли в Россию через Псковскую область
02 января 2024

Названы лидеры первых дней голосования в премии «Народное признание»
02 января 2024

В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретили Новый год в поезде
02 января 2024

Более четырёх тысяч человек проголосовали за номинантов премии «Народное признание»
02 января 2024

Вода практически закончилась в псковском приюте для животных «Лесопилка»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...