Застрявших на колесе обозрения людей спасли в Пензенской области

20:27, 02 января 2024, ПАИ

Колесо обозрения остановилось в Пензенской области, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МЧС России.

Высота аттракциона составляет 35 метров.

Отмечается, что сотрудники ведомства спасли всех шестерых человек, застрявших на колесе обозрения.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спасателей с профессиональным праздником.

Напомним также, в Астраханской области спасли краснокнижного орла с поломанным крылом.