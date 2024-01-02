Театрализованную постановку показали жителям Красногородского района в новогоднюю ночь

21:11, 02 января 2024, ПАИ

Театрализованное представление по пьесе Эвелины Пиженко «Дракон Горыныч, или Новейшие приключения Бабы Яги» показали артисты самодеятельного театрального коллектива деревни Покровское местным жителям в новогоднюю ночь, пишет газета Красногородского района «Заря».

По словам методиста по клубной работе Жанны Тарасовой, спектакль понравился зрителям. «Бурными аплодисментами встречали они персонажей сказки. В искромётном юморе, забавных шутках, нелепых поступках героев скрывался главный смысл – сохранение семейных ценностей и любовь к родному краю», – говорится в сообщении.

Ранее была опубликована афиша новогодних мероприятий в Псковской области на 3 января. Ознакомиться с ней можно здесь.