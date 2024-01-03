Псковичей приглашают отправиться на учёбу в военные вузы Росгвардии

11:33, 03 января 2024, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает жителей региона пройти отбор для поступления в военные вузы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Военные вузы Росгвардии готовят офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в Росгвардии с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения – пять лет.

Поступить в ведомственные вузы могут мужчины от 16 до 27 лет, имеющие гражданство России, а также среднее общее или среднее профессиональное образование. Все подробности можно узнать в региональном управлении Росгвардии по телефону (8 8112) 73-43-13.

Ранее сообщалось, что 40 нарушений законодательства выявили​ росгвардейцы в Псковской области при проведении проверок объектов топливно-энергетического комплекса региона в 2023 году.