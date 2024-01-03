На 10% вырастут в среднем тарифы на ЖКУ в России
На 10 % вырастут в среднем тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
По их данным, рост тарифов произойдёт из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Однако увеличение тарифов на ЖКУ по регионам будет неравномерным.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал основные проекты в сфере ЖКХ, планируемые к выполнению в 2024 году.
Отметим, что в конце декабря директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. О чистой воде, проблеме с рекламой дезинсекции и двойном адресе читайте и смотрите здесь.
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