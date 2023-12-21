О чистой воде, проблеме с рекламой дезинсекции и двойном адресе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

15:44, 21 декабря 2023, ПАИ

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

– Андрей Тарасов, в ответ на видеовопрос которого на прямой линии с президентом в 2021 году Владимир Путин дал поручение построить в Пскове станцию водоподготовки, на этот раз ничего не спрашивал у главы государства. Он, наоборот, отправил благодарность президенту и всем тем, кто в прошлый раз помог обратиться к нему с проблемой;

– история Андрея Тарасова стала поводом для сюжета на РЕН-ТВ: съёмочная группа приезжала накануне прямой линии, чтобы рассказать о псковиче, вопрос которого помог решить актуальный для всего города вопрос;

– Андрей Тарасов уверен, что сегодня страница губернатора Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте» помогает решать проблемы псковичей не хуже прямой линии;

– эксперт по ЖКХ считает, что после ввода в строй станции водоподготовки параметры чистой воды, которую должен подавать в сети Горводоканал, необходимо официально закрепить решением гордумы Пскова или даже областным законом;

– Андрей Тарасов уверен, что вопрос о присоединении части Псковского района с городской застройкой к Пскову действительно актуален. Но для начала необходимо создать рабочую группу, которая очертит круг связанных с этим решением проблем;

– наиболее очевидная проблема присоединения части района к областному центру – необходимость внесения изменений в документы. Решить её мог бы «закон о двойном адресе», уравнивающий понятия «деревня Родина, улица Владимирская» и «город Псков, улица Владимирская»;

– псковские управляющие компании остро нуждаются в площадках под гаражи и места для хранения расходников, а также в программах по оснащению спецтехникой.