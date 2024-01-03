Снятая в Псковской области комедия «Холоп-2» собрала более миллиарда рублей в прокате

18:48, 03 января 2024, ПАИ

Кассовые сборы фильма «Холоп-2», съёмки которого велись в Псковской области, превысили один миллиард рублей на третий день проката в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Сообщается, что общие сборы составили 1 005 361 955 рублей на 3 января.

Напомним, часть съёмок продолжения кинокартины «Холоп» проходили в августе прошлого года в кинодеревне в Новоржевском районе. А сам фильм вышел в российских кинотеатрах 1 января. Несколько лет назад первая часть фильма «Холоп» уже становилась самым кассовым фильмом в российском прокате. Затем первую часть продали партнёрам по кинопрокату в Китай.

Главные роли в «Холоп-2» исполнили Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева, Мария Миронова, Софья Зайка и другие. Режиссёром второй части снова стал Клим Шипенко.