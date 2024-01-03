Новогодний бал по мотивам «Иван Васильевич меняет профессию» состоялся в Пскове

20:43, 03 января 2024, ПАИ

Новогодний бал «Танцуют все!» по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию» прошёл в Приказных палатах Псковского Кремля сегодня, 3 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Бал прошёл в рамках Всероссийского проекта «Всей семьёй».

В программе бала было предусмотрено два танцевальных отделения. В первом участники бала исполнили семь танцев, во втором – девять. Танцам участников обучала профессиональный хореограф Светлана Бурдонос.

Танцы исполнялись в духе XV–XVII веков и советского времени, поэтому наряды как участников, так и гостей мероприятия соответствовали эпохе.

Для гостей мероприятия были предусмотрены фотозоны и салоны, где можно поиграть в старинные игры. Также участники могли посетить мастер-класс по письму пером.

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