Аварийный режим работы и перегрузка электросетей могут стать причиной пожара, напомнили в МЧС
О правилах пожарной безопасности при эксплуатации электросетей напомнили жителям Псковской области в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист, подчеркнули в МЧС. Замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года. Не следует также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели.
«Не перегружайте электросеть. Нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов, особенно большой мощности. Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования, и своевременно организовывайте его ремонт. Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество от пожара и избежать трагедии», – подчеркнули в МЧС.
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