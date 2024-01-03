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Общество

Аварийный режим работы и перегрузка электросетей могут стать причиной пожара, напомнили в МЧС

О правилах пожарной безопасности при эксплуатации электросетей напомнили жителям Псковской области в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист, подчеркнули в МЧС. Замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года. Не следует также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели.

«Не перегружайте электросеть. Нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов, особенно большой мощности. Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования, и своевременно организовывайте его ремонт. Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество от пожара и избежать трагедии», – подчеркнули в МЧС.

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