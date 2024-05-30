С 5 июня возобновляется железнодорожное сообщение между Псковской областью и Белоруссией

10:46, 30 мая 2024, ПАИ

С 5 июня Российские железные дороги совместно СЗППК запускают железнодорожный состав в белорусский город Алёща из Великих Лук и Новосокольников Псковской области по упрощенной процедуре пограничного контроля. Такое решение принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой, уточнили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Сообщение по маршрутам было приостановлено в 2014 году. Теперь поезда приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения будут курсировать один раз в неделю (по средам) по следующему расписанию:

№ 6655 Великие Луки – Алёща отправлением со станции Великие Луки в 06:57, прибытием на станцию Алёща в 09:57;

№ 6656 Алёща – Новосокольники отправлением со станции Алёща в 10:07, прибытием на станцию Новосокольники в 12:46;

№ 6657 Новосокольники – Алёща отправлением со станции Новосокольники в 12:55, прибытием на станцию Алёща в 15:44;

№ 6658 Алёща – Великие Луки отправлением со станции Алёща в 15:54, прибытием на станцию Великие Луки в 18:48.

Время в пути составит от 2 часов 39 минут до 3 часов. На станции Алеща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки Белоруссии.

Остановки по маршруту Великие Луки – Алеща – Великие Луки: 314 км, 321 км, 323 км, Чернозем, 336 км, 344 км, Опухлики, 355 км, 357 км, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.

Остановки по маршруту Новосокольники – Алёща – Новосокольники: Власье, 439 км, Изоча, 447 км, 451 км, 453 км, 454 км, Каратай, Горушки, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.

Стоимость разового билета составит до 400 рублей. Билеты можно будет приобрести в пути следования пригородного поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличный расчет при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Оформление билетов от/до станций, расположенных на территории Российской Федерации, производится в прежнем порядке.

С территории Российской Федерации далее пограничной станции Клястица или при следовании с территории Белоруссии при наличии:

- паспорта гражданина Российской Федерации;

- дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации;

- служебного паспорта гражданина Российской Федерации;

- свидетельства о рождении для несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет;

- паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации до окончания срока его действия (до даты, указанной в паспорте);

- паспорта гражданина Республики Беларусь, свидетельства о рождении для несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет;

- дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь;

- служебного паспорта гражданина Республики Беларусь;

- проездного документа Республики Беларусь;

- биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь;

- биометрического дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь;

- биометрического служебного паспорта Республики Беларусь;

- биометрического проездного документа Республики Беларусь;

- проездного документа;

- национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь (при наличии судовой роли или выписки из нее);

- свидетельства на возвращение в Республику Беларусь (только для въезда в Республику Беларусь - при утрате вышеизложенных документов).

Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации запрещен.