Псковский музей получил от Яндекса статус хорошего места

10:12, 30 мая 2024, ПАИ

Псковский музей получил сразу несколько наград от Яндекса: звания «Хорошее место» за 2023 год удостоились Поганкины палаты, Картинная галерея, главное здание, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова и Музей истории города Печоры.

Ежегодно команда «Яндекс Карты» вручает награду учреждениям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей.

«Благодарим вас, дорогие гости, за высокую оценку работы Псковского музея! Ваши отзывы радуют и вдохновляют нас. Ждем вас в музее», - обратились сотрудники к посетителям музея.