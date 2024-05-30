Псковский музей получил от Яндекса статус хорошего места
Псковский музей получил сразу несколько наград от Яндекса: звания «Хорошее место» за 2023 год удостоились Поганкины палаты, Картинная галерея, главное здание, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова и Музей истории города Печоры.
Ежегодно команда «Яндекс Карты» вручает награду учреждениям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей.
«Благодарим вас, дорогие гости, за высокую оценку работы Псковского музея! Ваши отзывы радуют и вдохновляют нас. Ждем вас в музее», - обратились сотрудники к посетителям музея.
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