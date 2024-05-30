Элла Памфилова поблагодарила власти Псковской области за развитие избирательной системы

11:48, 30 мая 2024, ПАИ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова поблагодарила власти Псковской области за поддержку II Форума территориальных избирательных комиссий и развитие в регионе избирательной системы.

«Вы с нами очень тесно взаимодействуете по всем вопросам в рамках нашей компетенции, мы это ценим. Огромную признательность хочу выразить руководству Псковской области, Михаилу Юрьевичу Ведерникову и Александру Алексеевичу Котову за ту поддержку, которую вы оказываете этому форуму и развитию избирательной системы в области», – сказала Элла Памфилова на открытии II Форума ТИКов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Форум вышел за пределы области, подчеркнула глава ЦИК. «Игорь Александрович [Сопов, председатель избирательной комиссии Псковской области], вам спасибо за то, что вы проявляете постоянную инициативу, творческие находки, чтобы собрать коллег, чтобы была возможность поделиться опытом. Я думаю, что мы все гордимся тем, как мы провели прошедшую недавно кампанию по выборам президента. Уверена, что тот опыт, с чем пришлось столкнуться, очень непростой, с учетом агрессивной международной среды и желания наших недругов. Мы вместе с вами достойно со всем справились», – подчеркнула Элла Памфилова.