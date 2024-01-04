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Настасьин день наступил по народному календарю

Настасьин день, отмечаемый по народному календарю 4 января, получил своё название в честь святой Анастасии, которую также именовали Анастасией Узорешительницей, сообщает calend.ru.

Она жила в Риме в III веке во времена гонений на христиан. Своё прозвище Анастасия получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» – от бремени.

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку – узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А ещё вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра – быть снегу. В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.

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