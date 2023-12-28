«Кабинет купца Поганкина» открыли в Поганкиных палатах

17:32, 28 декабря 2023, ПАИ

Торжественное открытие первой стационарной экспозиции «Кабинет купца Поганкина» в обновлённых Поганкиных палатах состоялось сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствовали гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова, деятели культуры и искусства, археологи, общественники, а также Сергей Поганкин, роль которого сыграл сотрудник Псковского музея-заповедника.

К собравшимся обратилась гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Творить самому, войти в историю со своим именем – одна история, а восстанавливать то, что построили другие и связано с именем других людей, – это великая жертва и великое искусство. Сегодня мы должны поклониться памяти тех, кто работал над тем, чтобы Палаты были такими, какими мы их увидим. И это не только последняя реставрация. Это работа, труды реставраторов 1960-х годов, это работы 1970-х годов. Это огромный труд людей, который лишний раз убеждает нас в том, что вместе мы всегда сделаем больше. И хотя судьба распорядилась так, что до нашего времени дошли просто крошечные материальные свидетельства, мемориальные, связанные с этим человеком, тем не менее – они остались. Мне кажется, то, что мы сегодня открываем первую стационарную музейную экспозицию именно с кабинета Сергея Поганкина, – это историческая справедливость, потому что он хозяин этого дома. И ни с какой другой экспозиции начинаться Поганкины палаты не могли. Следующий шаг – кабинет Псковского археологического общества – музей ПАО. Это тоже правильно, если бы не ПАО, не было бы коллекции, не было бы музея-заповедника», – сказала гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На торжественном открытии состоялось театрализованное представление: гости смогли увидеть купца Сергея Поганкина, роль которого сыграл начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Алексей Голубев.

В новой экспозиции вниманию зрителей представили рабочий стол с письменными и другими рабочими принадлежностями, кресло, издание «Книга псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина», сундук для документов и множество интереснейших предметов.

Ранее стал известен режим работы Псковского музея-заповедника в новогодние праздники.

Дату рождения Сергея Поганкина установить сложно. Первые документы с его именем – 1644 года. Он происходил из старинного псковского купеческого рода, славившегося в своё время богатствами, был одним из самых видных представителей псковского купечества, вёл большие торговые обороты и нажил громадное состояние.

На сегодняшний день осталось три вещи, которые напоминают о Сергее Поганкине, – Поганкины палаты – самый большой купеческий дом в Пскове в XVII веке, ковш Поганкина – самый большой по весу из хранящихся в Псковском музее и «Книга Поганкина» – всё, чем владел самый богатый псковский купец.