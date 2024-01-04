На программу «Свет Рождества» приглашает горожан и туристов Псковский музей

17:04, 04 января 2024, ПАИ

7 января в 13:00 в Картинной галерее Псковского музея пройдёт тематическая программа «Свет Рождества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые находятся в фондохранилище.

Об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвящённых одному из главных событий человеческой истории, – Рождеству Христову, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Проценко. В финале встречи певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея праздничные традиционные песнопения и колядки.



Все участники встречи получат на память красивую памятную открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.



Место встречи: Главное здание Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11. Участие в программе платное.