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Культура

На программу «Свет Рождества» приглашает горожан и туристов Псковский музей

7 января в 13:00 в Картинной галерее Псковского музея пройдёт тематическая программа «Свет Рождества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На программу «Свет Рождества» приглашает горожан и туристов Псковский музей. Фото пресс-службы музея

Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые находятся в фондохранилище.

Об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвящённых одному из главных событий человеческой истории, – Рождеству Христову, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Проценко. В финале встречи певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея праздничные традиционные песнопения и колядки.

Все участники встречи получат на память красивую памятную открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.

Место встречи: Главное здание Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11. Участие в программе платное.

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