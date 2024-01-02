Музей Победы в Москве приглашает псковичей на посвящённую фронтовым новогодним подаркам онлайн-экскурсию

18:59, 02 января 2024, ПАИ

Музей Победы в Москве приглашает жителей Псковской области на онлайн-экскурсию, посвящённую новогодним подаркам на фронт, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Онлайн-посетителям расскажут, какие вещи чаще всего клали в посылки бойцам, и покажут аутентичные сладости – популярные ещё с начала XX века карамельные конфеты «Раковые шейки» производства Таганрогской кондитерской фабрики и шоколадные батончики с начинкой производства Ленинградской шоколадной фабрики имени Крупской. Интернет-пользователи также увидят спички-книжки и узнают, почему они появились.

Видеоролик размещён здесь.

Ранее сообщалось, что новогодние подарки бойцам СВО отправили жители Опочецкого, Палкинского, Пустошкинского, Красногородского, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического районов. Кроме того, Изборский музей отправил новогоднюю посылку в ЛНР.

Псковская область отправила в зону СВО 1200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции.