Музей Победы в Москве приглашает псковичей на посвящённую фронтовым новогодним подаркам онлайн-экскурсию
Музей Победы в Москве приглашает жителей Псковской области на онлайн-экскурсию, посвящённую новогодним подаркам на фронт, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Онлайн-посетителям расскажут, какие вещи чаще всего клали в посылки бойцам, и покажут аутентичные сладости – популярные ещё с начала XX века карамельные конфеты «Раковые шейки» производства Таганрогской кондитерской фабрики и шоколадные батончики с начинкой производства Ленинградской шоколадной фабрики имени Крупской. Интернет-пользователи также увидят спички-книжки и узнают, почему они появились.
Видеоролик размещён здесь.
Ранее сообщалось, что новогодние подарки бойцам СВО отправили жители Опочецкого, Палкинского, Пустошкинского, Красногородского, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического районов. Кроме того, Изборский музей отправил новогоднюю посылку в ЛНР.
Псковская область отправила в зону СВО 1200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции.
Театрализованную постановку показали жителям Красногородского района в новогоднюю ночь
Музей Победы в Москве приглашает псковичей на посвящённую фронтовым новогодним подаркам онлайн-экскурсию