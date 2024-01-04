5 января в Псковскую область прибудет поезд Деда Мороза

17:25, 04 января 2024, ПАИ

Поезд Деда Мороза прибудет в Псков в 9:00 5 января и простоит на станции три часа. В этот день в Пскове пройдёт праздничная анимационная программа с посещением поезда по билетам. Затем состав отправится в Дно, где простоит с 14:12 до 15:14. В Дно будет анимационная программа на сцене поезда (вход свободный), сообщают организаторы.

Ранее сообщалось, что псковичи раскупили все билеты на праздничные представления.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приёмная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Новинка этого сезона – вагон «Кукольный театр», в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями, спасающими волшебство. Пассажиры этого поезда – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

В этом году маршрут праздничного поезда проходит более чем через 80 городов. Везде, где делает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Помимо развлекательной программы на вокзале, посетители смогут увидеть передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом или стать зрителем короткого музыкального спектакля.