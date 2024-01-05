Более шести тысяч голосов отдано за номинантов «Народного признания» за неделю голосования

22:10, 05 января 2024, ПАИ

За неделю голосования за номинантов Первой общественной премии «Народное признание – 2023» свои голоса отдали более шести тысяч человек.

На «Народное признание – 2023» было выдвинуто рекордное число номинантов – 276. К первому туру голосования было допущено 236 заявок в 14 номинациях.

Организаторы провели выборочную проверку голосов, отданных за номинантов. Они обзвонили несколько десятков проголосовавших, все подтвердили, что действительно голосовали за номинантов премии.