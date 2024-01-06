Россия стала самой «мандариновой» страной в мире

11:13, 06 января 2024, ПАИ

Более 20 % мирового импорта мандаринов поставили в Россию за первые девять месяцев 2023 года, сообщает агентство «Прайм».

Всего было доставлено 406 тысяч тонн, что делает Россию самой мандариновой страной. На втором месте США.

Так, в общем объёме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 миллиона тонн, поставки в Россию составили 21 % – 406 тысяч тонн. При этом второе место по количеству купленных мандаринов с заметным отрывом от России заняли США, на которые пришлось 13 % мирового импорта, или 242 тысячи тонн. Далее расположились Великобритания — 8 % (или 153 тысячи тонн) и Франция — 7 % (или 138 тысяч тонн). Замыкает пятёрку стран, больше остальных покупающих мандарины, Германия, которая импортировала 107 тысяч тонн этих цитрусовых (7 %).

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