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Общество

Россия стала самой «мандариновой» страной в мире

Более 20 % мирового импорта мандаринов поставили в Россию за первые девять месяцев 2023 года, сообщает агентство «Прайм».

Всего было доставлено 406 тысяч тонн, что делает Россию самой мандариновой страной. На втором месте США.

Так, в общем объёме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 миллиона тонн, поставки в Россию составили 21 % – 406 тысяч тонн. При этом второе место по количеству купленных мандаринов с заметным отрывом от России заняли США, на которые пришлось 13 % мирового импорта, или 242 тысячи тонн. Далее расположились Великобритания — 8 % (или 153 тысячи тонн) и Франция — 7 % (или 138 тысяч тонн). Замыкает пятёрку стран, больше остальных покупающих мандарины, Германия, которая импортировала 107 тысяч тонн этих цитрусовых (7 %).

Ранее врач назвал суточную норму потребления мандаринов. В Роспотребнадзоре порекомендовали натирать мандарины маслом для сохранения свежести, а в Роскачестве дали советы о выборе мандаринов. Кроме того, эксперты раскрыли стоимость продуктовой корзины для борьбы со стрессом, а псковские випы рассказали о своём новогоднем меню.

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