Натирать мандарины маслом для сохранения свежести рекомендуют в Роспотребнадзоре

15:28, 15 декабря 2023, ПАИ

Для того чтобы правильно хранить мандарины, необходимо кожицу фруктов натереть растительным маслом и поместить их в специальный отсек холодильника, где они должны находиться при температуре +6 градусов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что важен уровень влажности, иначе фрукты могут засохнуть. Необходимо снять полиэтиленовый пакет и переместить мандарины в сетку. Для увеличения срока годности продукта обрывать на веточках листочки не следует.

Роспотребнадзор советует выбирать красивые плоды с ровной кожицей без гнили и пятнышек. Цедру импортных мандаринов и апельсинов нужно выбрасывать, после чего тщательно мыть руки, так как перед транспортировкой все цитрусовые проходят обязательную обработку сернистыми соединениями, которые могут вызвать астматический компонент.

Бумагу, в которую заворачивают цитрусовые и другие импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом. Он предназначен для предотвращения появления гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, и он тоже может попасть на продукты, поэтому перед употреблением рекомендуется тщательно промыть их под тёплой водой с мылом.

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