Врач назвал суточную норму потребления мандаринов

22:59, 31 декабря 2023, ПАИ

Есть мандарины в неограниченных количествах опасно для здоровья, приводит «Газета.Ru» слова врача-гастроэнтеролога АО «Медицина», кандидата медицинских наук Евгения Белоусова.

По его словам, норма потребления мандаринов для взрослых людей составляет пять штук в день, а для детей – две штуки.

Дело в том, салициловая кислота, находящаяся в мандаринах в большом количестве, может вызвать зуд и покраснение кожи. Кроме того, переедание мандаринов может привести к вздутию живота, тошноте и изжоге, а диабетиков – к повышению сахара в крови.

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