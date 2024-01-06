В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки

15:37, 06 января 2024, ПАИ

В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей 11-летней девочки, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

Напомним, что девочка пропала 1 января. Она вышла на прогулку и пропала.

Приметы: рост 115 сантиметров, нормальное телосложение, волосы чёрные, глаза карие.

Была одета в оранжевую с чёрным куртку-пуховик, чёрные джинсы, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Маргариты Антиповой, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли верхнюю одежду девочки.