Маскировочные сети мастерят неравнодушные жители Бежаницкого района

23:50, 06 января 2024, ПАИ

В Бежаницком районе ведётся работа по поддержке бойцов, участвующих в СВО. В частности, неравнодушные жители плетут маскировочные сети. Об этом пишет газета «Сельская новь» со ссылкой на проект «Волонтёры Победы».

Активные женщины пожилого возраста, ежедневно работая в две смены, плетут маскировочные сети. Рукодельницы не прекращали работу даже в праздничные дни.

«Мы помогаем нашим бойцам по зову сердца и считаем своим материнским долгом поддержать наших сыновей, мужей, которые, не щадя своих жизней, защищают Родину. Как мы можем оставаться в стороне? Мы гордимся ими и вносим посильный вклад ради общей победы! Работаем ежедневно (кроме субботы) в две смены: первая – с одиннадцати до четырнадцати часов, вторая – с трёх до пяти часов. Трудимся на двух станках, и каждый чётко выполняет свою задачу. Всего 20 человек. Работа по плетению маскировочных сетей очень трудоёмкая и кропотливая: сначала из материала режем ленточки по пять сантиметров специальным резаком, затем сворачиваем их в трубочки, завязываем бантики, а потом из готовых лент плетём. Поначалу было нелегко, ведь раньше этим никто из нас не занимался. Постепенно совершенствуем свою работу», – отметили рукодельницы Валентина Юдина и Раиса Соловьёва.

Недавно группа жителей Бежаницкого района обменялась опытом с соседями – побывала в Локне в штабе «Мы вместе» на мастер-классе. На данный момент сплели девять «москиток» размером три на шесть метров. На этом работа не заканчивается. Следующий этап – плетение демисезонных сетей.

Ранее сообщалось, что мастерская по плетению сетей для СВО открылась в избирательном штабе Владимира Путина в Пскове.