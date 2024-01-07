До -26 градусов прогнозируют в Псковской области 8 января

15:54, 07 января 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 8 января. На дорогах возможна гололедица. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -21 до -26 градусов, днём – от -10 до -15 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что зимнюю радугу заметили в небе псковичи.