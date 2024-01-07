Пропавшего несколько лет назад великолучанина продолжают искать в Псковской области

18:25, 07 января 2024, ПАИ

Поиск пропавшего несколько лет назад великолучанина продолжают искать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

22 марта 2019 года 43-летний Андрей Фёдоров ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны чёрного цвета, сапоги с резиновым низом и матерчатым верхом.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят звонить по телефонам: 8 (811) 535-27-94, 8 (906) 223-11-28, 02 или 112.

Напомним также, 11-летняя девочка, пропавшая в Порховском районе 1 января 2024 года, до сих пор не найдена.