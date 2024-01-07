Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Рождественский турнир по баскетболу прошёл в Новосокольническом районе

Традиционный рождественский турнир по баскетболу прошёл в спортивном зале в деревне Захарино Новосокольнического района, сообщает газета «Новосокольнический край».

Рождественский турнир по баскетболу прошёл в Новосокольническом районе. Фото здесь и далее: газета «Новосокольнический край»

Турнир уже не первый год проводится под руководством педагога дополнительного образования по баскетболу Новосокольнической детско-юношеской спортивной школы Виталия Глухова и объединяет выпускников отделения баскетбола ДЮСШ.

В этом году в соревнованиях приняли участие две женские команды и четыре мужские.

По итогам всех игр определилась тройка сильнейших: первое место заняла команда «Деды», второе – «Мама», третье – «Викинги». В конкурсе штрафных бросков среди девушек лучшей стала Виктория Зуева, среди юношей – Владислав Глухов. Вместе с Анастасией Мыслиной молодой человек также отличился в конкурсе трёхочковых бросков.

«Отрадно, что эта традиция сохраняется на протяжении многих лет и даёт возможность спортсменам встретиться и активно провести рождественские дни. Желаем Виталию Викторовичу энтузиазма, терпения и сил, чтобы не изменять традициям и в дальнейшем организовывать подобные мероприятия», – сказала директор ДЮСШ Оксана Фефелова.

Ранее сообщалось, что в Новосокольниках также прошёл рождественский турнир по теннису.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 января 2024

Рождественский турнир по баскетболу прошёл в Новосокольническом районе
07 января 2024

Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Новосокольниках
07 января 2024

Рождественский турнир по волейболу состоялся в Пустошке
06 января 2024

Первенство по лыжным гонкам прошло в Невеле
04 января 2024

В Псковской области 46,5% жителей регулярно занимаются спортом
01 января 2024

«Забег обещаний» прошёл в Великих Луках в первый день 2024 года
01 января 2024

Псковичи провели забег в первый день Нового года
31 декабря 2023

Шестеро юных шахматистов из Псковской области выступят на первенстве России в 2024 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...