Рождественский турнир по баскетболу прошёл в Новосокольническом районе

22:37, 07 января 2024, ПАИ

Традиционный рождественский турнир по баскетболу прошёл в спортивном зале в деревне Захарино Новосокольнического района, сообщает газета «Новосокольнический край».

Турнир уже не первый год проводится под руководством педагога дополнительного образования по баскетболу Новосокольнической детско-юношеской спортивной школы Виталия Глухова и объединяет выпускников отделения баскетбола ДЮСШ.

В этом году в соревнованиях приняли участие две женские команды и четыре мужские.

По итогам всех игр определилась тройка сильнейших: первое место заняла команда «Деды», второе – «Мама», третье – «Викинги». В конкурсе штрафных бросков среди девушек лучшей стала Виктория Зуева, среди юношей – Владислав Глухов. Вместе с Анастасией Мыслиной молодой человек также отличился в конкурсе трёхочковых бросков.

«Отрадно, что эта традиция сохраняется на протяжении многих лет и даёт возможность спортсменам встретиться и активно провести рождественские дни. Желаем Виталию Викторовичу энтузиазма, терпения и сил, чтобы не изменять традициям и в дальнейшем организовывать подобные мероприятия», – сказала директор ДЮСШ Оксана Фефелова.

Ранее сообщалось, что в Новосокольниках также прошёл рождественский турнир по теннису.