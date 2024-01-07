Стали известны подробности трагического ДТП в Островском районе

23:11, 07 января 2024, ПАИ

Подробности трагического ДТП в Островском районе публикует Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В этот момент от легковушки оторвался прицеп, который зацепил автомобиль Mazda.

В аварии погибли два человека из автомобиля Ford, их личности устанавливаются. Водители грузовика и автомобиля Mazda от госпитализации отказались.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.