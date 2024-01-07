Стали известны подробности трагического ДТП в Островском районе
Подробности трагического ДТП в Островском районе публикует Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В этот момент от легковушки оторвался прицеп, который зацепил автомобиль Mazda.
В аварии погибли два человека из автомобиля Ford, их личности устанавливаются. Водители грузовика и автомобиля Mazda от госпитализации отказались.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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