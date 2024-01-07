Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 1,5 млн россиян приняли участие в праздновании Рождества

Порядка 1,5 млн граждан в шести тысячах российских населённых пунктах приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Рождеству Христову, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По её словам, в новых субъектах России Рождество отпраздновали в 72 населённых пунктах. Там провели 167 мероприятий, в которых поучаствовало более 12,7 тысячи человек.

Во время рождественских богослужений на территории субъектов РФ порядок обеспечивали около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с росгвардейцами, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций. Волк сообщила, что нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, псковские полицейские также обеспечивали безопасность жителей во время праздничных богослужений. Всего на территории региона службы прошли в 115 церквях и храмах, за каждым из которых были закреплены руководители подразделений управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.

Ранее сообщалось, что торжественное богослужение и традиционные гулянья прошли в Печорах. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 января 2024

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Красногородске
07 января 2024

Подача холодной воды на улице Коммунальной в Пскове почти восстановлена
07 января 2024

Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
07 января 2024

«Изборский пряник» набирает наибольшее число голосов в рамках «Народного признания»
07 января 2024

Воспитанники воскресной школы устроили себежанам праздничное представление
07 января 2024

Рождество празднуют в Печорах
07 января 2024

90-летний юбилей отмечает жительница Гдовского района
07 января 2024

Рождественский концерт прошёл в Опочке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...