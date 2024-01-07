Порядка 1,5 млн россиян приняли участие в праздновании Рождества

23:52, 07 января 2024, ПАИ

Порядка 1,5 млн граждан в шести тысячах российских населённых пунктах приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Рождеству Христову, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По её словам, в новых субъектах России Рождество отпраздновали в 72 населённых пунктах. Там провели 167 мероприятий, в которых поучаствовало более 12,7 тысячи человек.

Во время рождественских богослужений на территории субъектов РФ порядок обеспечивали около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с росгвардейцами, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций. Волк сообщила, что нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, псковские полицейские также обеспечивали безопасность жителей во время праздничных богослужений. Всего на территории региона службы прошли в 115 церквях и храмах, за каждым из которых были закреплены руководители подразделений управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.

Ранее сообщалось, что торжественное богослужение и традиционные гулянья прошли в Печорах. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.