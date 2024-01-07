Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время празднования Рождества
Псковская полиция обеспечила безопасность жителей региона во время проведения праздничных богослужений в ночь с 6 на 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Всего в эту ночь на территории региона службы прошли в 115 церквях и храмах. На период празднования Рождества Христова за каждым храмом были закреплены руководители подразделений Управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.
Были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители народных дружин и казачества, представители частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений обеспечили сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.
Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.
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