Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время празднования Рождества

16:36, 07 января 2024, ПАИ

Псковская полиция обеспечила безопасность жителей региона во время проведения праздничных богослужений в ночь с 6 на 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего в эту ночь на территории региона службы прошли в 115 церквях и храмах. На период празднования Рождества Христова за каждым храмом были закреплены руководители подразделений Управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.

Были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители народных дружин и казачества, представители частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений обеспечили сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.