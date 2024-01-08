Долгожданное потепление придёт в европейскую часть России

09:40, 08 января 2024, ПАИ

Долгожданное потепление придёт в европейскую часть России, сообщает метеоцентр «Фобос».

В частности, уже сегодня, 8 января, аномалии температуры начнут сглаживаться, поясняют синоптики. В течение дня 20-градусные морозы сохранятся только в Предуралье, а в центре страны потеплеет до −12…−17 градусов. Почти везде на севере Русской равнины показания термометров вернутся в норму – от -7 до -12 градусов, отмечают в «Фобосе».

В Санкт-Петербурге ожидается до -5 градусов, а к вечеру похолодает лишь до -9 градусов. Пойдёт снег. «Это скажется влияние активного североатлантического циклона, который, с одной стороны, затянет небо облаками и тем самым сократит степень нового выхолаживания, а с другой – направит на Русскую равнину поток более тёплого океанического воздуха», – заключили в метеоцентре.

Напомним, что на территорию Псковской области с начала января обрушились аномальные морозы. В частности, в одном из сёл региона зафиксировано -38 градусов, а ещё в двух – -36 и -37.