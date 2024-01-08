Каток открылся в Себеже

13:14, 08 января 2024, ПАИ

Каток «Ледяной замок» открыли в Себеже, сообщает газета «Призыв».

Каток расчистили и залили жители Себежского района во главе с семейной парой Александрой и Виктором Москаленко.

Кроме того, с украшением площадки помогла руководитель цветочного магазина Марина Балбышева.

Ранее сообщалось, что себежанка Александра Москаленко создаст первый в городе квест для всей семьи на основе русских сказок. Отметим, что девушка выдвинута на «Народное признание – 2023» в номинации «Призвание» за активное развитие социальных проектов.