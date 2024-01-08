Каток открылся в Себеже
Каток «Ледяной замок» открыли в Себеже, сообщает газета «Призыв».
Каток расчистили и залили жители Себежского района во главе с семейной парой Александрой и Виктором Москаленко.
Кроме того, с украшением площадки помогла руководитель цветочного магазина Марина Балбышева.
Ранее сообщалось, что себежанка Александра Москаленко создаст первый в городе квест для всей семьи на основе русских сказок. Отметим, что девушка выдвинута на «Народное признание – 2023» в номинации «Призвание» за активное развитие социальных проектов.
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