Рыболов Николай Бесклёвный назвал гнилые места на Псковско-Чудском озере

17:35, 08 января 2024, ПАИ

Перед самым Новым годом трагический случай на льду унёс жизнь псковского рыболова. Что тому причиной – разгильдяйство или неосторожность? Возможны и другие причины…

Постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный размышляет о произошедшем, а также называет гнилые места на Псковско-Чудском озере, которые лучше обходить стороной даже при окрепшем на водоёмах льде.

Не лучшее завершение ушедшего года

Закончился последний месяц ушедшего года и первый месяц зимы. И, к сожалению, закончился он очень нехорошо. Перед Новым годом, 30 декабря, на Псковском озере между островами Белов и Талабенец (рыболовы это место называют «малыми воротами») провалился под лёд мотобуксировщик с четырьмя рыболовами. Всем четверым помогли выбраться из студёной воды оказавшиеся неподалёку соседи-рыболовы и подоспевшие сотрудники МЧС. Пострадавших доставили в деревню Жидилов Бор, откуда подъехавшая и уже ожидавшая бригада скорой помощи увезла их в медучреждение. К несчастью, один из пострадавших рыболовов, 63-летний мужчина, впоследствии скончался от переохлаждения.

Гнилых мест у нас хватает

Выход на лёд водоёмов Псковского района до сих пор не разрешён, тем более не был разрешён и 30 декабря. Но не только в этом дело, что незадачливые рыболовы нарушили запрет. Трагедии можно было бы избежать, если бы они знали и понимали, куда можно ехать или идти по неокрепшему льду, а куда нельзя соваться даже в тридцатиградусные морозы. Одним из таких мест на Псковском озере и являются «малые ворота», где и произошла трагедия.

Между островами Белов и Талабенец постоянно присутствует течение, а также возможно наличие и влияние мощных родников. Поэтому там никогда и никто из местных и опытных рыболовов по льду не ходит и не ездит, объезжают десятой дорогой или осторожно пробираются вдоль берега островов. И таких мест на наших больших озёрах немало. Кроме «малых ворот», это и устья всех впадающих рек, особенно рек Великой (Псковское озеро), Желчи (Тёплое озеро), Гдовки (Чудское озеро). Всегда опасна километровая зона у южной оконечности полуострова Мтеж (Псковское и Тёплое озёра). Никогда надёжно лёд не замерзает между и вокруг островов Сиговицы, Вороний, Озолец и Станок (Тёплое озеро), так же как и в проливе Жирогло, соединяющем Чудское озеро и Раскопельский залив. Очень опасен лёд на 300–500 метров вокруг камышового мыса у деревни Подборовье (Тёплое озеро), особенно в северо-западном направлении. И много ещё других гнилых мест, не таких масштабных, но не менее опасных. Помните о них и будьте осторожны!

И на Псковском, и на Тёплом, и на Чудском…

Этой зимой в декабре уже были первые звоночки. Так, в Мешокле (Псковское озеро) 12 декабря в полукилометре от берега провалился снегоход. Его хозяину ещё повезло, так как произошло это на мелком месте – снегоход лишь наполовину оказался в воде, но его эвакуация по тонкому льду, как я могу предположить, была очень непростым делом. На реке Черёхе 19 декабря каракатица (так рыбаки называют самодельные снегоходы с большими колёсами низкого давления) легко проломила под собой тонкий лёд. На форуме псковских рыболовов ПРФ-60 её владелец рассказал, что три дня выручал из ледового плена своего железного друга.

И предновогодняя недельная оттепель не остановила рыболовов. А ведь и дожди шли, и температура воздуха до +6 градусов в иные дни поднималась, плюсовая температура даже пару ночей держалась. Перед самым Новым годом слегка подморозило, но этого для безопасного передвижения по льду, даже пешком, оказалось недостаточно. 30 декабря, помимо происшествия у острова Белова, рыболовов вытаскивали из воды и в Подборовье, и в Ветвенике, плюс к этому в Путькове очередной снегоход утопили. Разгильдяйство, надежда на авось, неопытность…

Новая опасность – широкие трещины, заметённые снегом

Крепкие, почти тридцатиградусные рождественские морозы серьёзно наращивают толщину льда. В ближайшие дни, пожалуй, во всех районах Псковской области будет разрешён выход на лёд. Но опасность провалиться остаётся. Вот что сообщает один из рыболовов с Чудского озера: «В первый день нового года лёд в Ветвенике трещал со страшной силой, канонада разносилась над всем Чудским озером. Образовалась очень длинная трещина шириной около метра, а где и до полутора метров. Переход ровно напротив стоянки у Ветвеника, а напротив Зигоски и не перебраться даже. Живая трещина примерно в 200 метрах от берега у Ветвеника и метрах в 500 напротив Зигоски». Законы физики и природы работают. Таких трещин тридцатиградусные морозы наделают достаточно, и не только на Чудском озере. Плюс ко всему выпавший снег ещё и умело их замаскирует.

Рыболовы, будьте осторожны и внимательны, особенно те, кто передвигается по льду на любом транспорте.