В России действуют новые штрафы за ЖКХ

23:16, 08 января 2024, ПАИ

Насколько и за что повысят штрафы для собственников квартир в России, сообщают «Известия».

В первую очередь штрафы повысят за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Сейчас данный проект проходит чтения в Госдуме. В настоящий момент штраф для граждан составляет 1–2 тысячи рублей, но его предлагают увеличить до 5–10 тысяч рублей. Для должностных лиц максимальный штраф может составить до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования – от 2 до 10 тысяч рублей.

Законодатели планируют повысить штраф и за нарушение пожарной безопасности: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 400 тысяч рублей. При этом штраф будет увеличиваться, если нарушение пожарной безопасности привело к повреждению имущества или причинению вреда здоровью людей.

2–2,5 тысячи штрафа граждане могут получить и за незаконную перепланировку квартиры, в частности за объединение ванной и туалета в одну комнату, перенос мокрой зоны (кухни или санузла) в другую часть помещения и создание новых межкомнатных перегородок. Размер штрафа для должностных лиц – 4–5 тысяч рублей, для юрлиц – 40–50 тысяч рублей.

Наконец, штраф можно получить за отсутствие умного счётчика у поставщиков электроэнергии и сетевых организаций. За нарушение закона должностным лицам придётся заплатить от 20 до 30 тысяч рублей, а организациям – от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал основные проекты в сфере ЖКХ, планируемые к выполнению в 2024 году, среди них – строительство магистрального водовода на Завеличье в Пскове, благоустройство общественной территории на левом берегу реки Гдовки в Гдове и формирование специализированного жилищного фонда области для детей-сирот.

Также сообщалось, что в России в 2024 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 10 %.

В то же время, как заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря, с пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ.