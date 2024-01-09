Подача воды восстановлена на улице Текстильной в Пскове

08:04, 09 января 2024, ПАИ

Утечку на трубопроводе холодного водоснабжения устранили на улице Текстильной в Пскове. Об этом сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

«Аварийные работы на улице Текстильной завершены. Устранили утечку на трубопроводе. Водоснабжение полностью восстановили», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что бригада Горводоканала приступила к работе вечером 8 января сразу после обнаружения места утечки.

Ранее в Пскове аварийные службы восстановили подачу холодной воды на улице Коммунальной в Пскове.