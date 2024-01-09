Подача воды восстановлена на улице Текстильной в Пскове
Утечку на трубопроводе холодного водоснабжения устранили на улице Текстильной в Пскове. Об этом сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
«Аварийные работы на улице Текстильной завершены. Устранили утечку на трубопроводе. Водоснабжение полностью восстановили», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что бригада Горводоканала приступила к работе вечером 8 января сразу после обнаружения места утечки.
Ранее в Пскове аварийные службы восстановили подачу холодной воды на улице Коммунальной в Пскове.
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