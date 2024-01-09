26 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю

10:00, 09 января 2024, ПАИ

26 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю с 1 по 8 января. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего за это время в регионе произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека. Одним из трагичных ДТП, в котором погибли два человека, стало столкновение трёх автомобилей у деревни Дуловка в Островском районе.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции также пресекли 1256 административных правонарушений.

Среди прочих правонарушений было выявлено 34 нетрезвых водителя, из которых пять повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.