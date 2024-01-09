Более 330 предостережений вынесли псковичам за заросшие сорняками земли сельхозназначения

10:55, 09 января 2024, ПАИ

В Псковской области выявлено 500 участков сельхозназначения общей площадью 39 133,5 гектара, заросших сорняками. Правообладателям земель объявлено 337 предостережений, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего по Северо-Западу России за 2023 год сорная растительность распространилась на площади 65 217,2 гектара. По фактам зарастания объявлено 1088 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Ранее сообщалось, что 33 фермерских хозяйства в Псковской области получили гранты на сумму 123,5 миллиона рублей.