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Общество

Петербургский блогер восхитился красотой зимней Псковщины

Петербургский писатель, поэт и ресторанный критик Максим Данилов восхитился зимней Псковской областью и пригласил всех посетить её. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Когда я заезжаю в Псковскую область, то сразу на душе чувствую мир и покой. Потому что здесь начиналась наша Россия. Наша великая Русь. Здесь всё пропитано историей, православием и стариной», – подчеркнул он.

Также писатель пригласил всех, кто ещё не бывал в Псковской области, обязательно её посетить.

В частности, писателя поразила красота Острова, где он провёл рожественские праздники.

«Такой красоты я правда нигде ещё не видел, а видел я многое. В Острове такая чистая, нетронутая, целомудренная природа, такая красотища, что аж дух захватывает. В первый раз я увидел город, в который мне хочется приезжать опять и опять», – заявил Максим Данилов.

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