Петербургский блогер восхитился красотой зимней Псковщины
Петербургский писатель, поэт и ресторанный критик Максим Данилов восхитился зимней Псковской областью и пригласил всех посетить её. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
«Когда я заезжаю в Псковскую область, то сразу на душе чувствую мир и покой. Потому что здесь начиналась наша Россия. Наша великая Русь. Здесь всё пропитано историей, православием и стариной», – подчеркнул он.
Также писатель пригласил всех, кто ещё не бывал в Псковской области, обязательно её посетить.
В частности, писателя поразила красота Острова, где он провёл рожественские праздники.
«Такой красоты я правда нигде ещё не видел, а видел я многое. В Острове такая чистая, нетронутая, целомудренная природа, такая красотища, что аж дух захватывает. В первый раз я увидел город, в который мне хочется приезжать опять и опять», – заявил Максим Данилов.
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