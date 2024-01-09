Форум молодёжных избирательных комиссий запланирован в Псковской области на июнь

17:41, 09 января 2024, ПАИ

Пятый международный форум молодёжных избирательных комиссий планируют провести в Псковской области в июне 2024 года. Об этом рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Такое мероприятие – одно из событий, в рамках которого проводится активная работа облизбиркома с молодёжью, уточнил Игорь Сопов.

Кроме того, он рассказал главе региона о подготовке к президентским выборам и об итогах работы облизбиркома в 2023 году.

Напомним, что форум молодёжных избирательных комиссий проходил в регионе и в 2023 году. В частности, с 18 по 19 мая его посетили представители молодёжи из 29 субъектов России и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.