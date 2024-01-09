ФК «Псков» начал подготовку к новому сезону и поменял состав

20:23, 09 января 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» вышел на первую тренировку в новом сезоне. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

«Костяк команды остался прошлогодний. Добавились воспитанники 2006 года рождения. Из потерь у нас капитан команды Всеволод Фёдоров и Михаил Севастьянов. Вернулся из армии и пополнил наш состав Александр Савельев», – отметил собеседник ПАИ.

Сегодня на тренировке было 22 человека, сообщил Игорь Сурин. «Первые две недели втягивающие. Будем сочетать работу в тренажёрном зале с беговой работой и по возможности будем подключать поле, если оно будет более-менее приемлемым для тренировок. Будем тренироваться там, где есть возможность. Пока что нам не удалось договориться с манежем «Хет-трик», но всё равно у нас есть в планах там тренироваться. Где будут максимально лучше условия, там мы и будем тренироваться», – сказал он.

«В ближайших планах – как можно лучше подготовиться к традиционному турниру на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Совсем было бы идеально, если бы мы до турнира смогли сыграть контрольный матч в манеже в Санкт-Петербурге», – резюмировал тренер по селекционной работе ФК «Псков».

Напомним, что турнир на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе пройдёт в Санкт-Петербурге с 13 по 19 февраля. На данный момент своё участие в турнире подтвердили десять коллективов, в числе которых две профессиональные команды и один медиаклуб «Чисто Питер».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».