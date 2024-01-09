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Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Великих Луках

Подробности ДТП с участием маршрутки в Великих Луках публикует Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Опубликованы подробности ДТП в Великих Луках. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По предварительным данным, у дома № 43/26 на проспекте Ленина 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt поехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с «Газелью», которой управлял 44-летний мужчина.

Пострадали водитель и пассажир Mitsubishi, они госпитализированы. Водитель «Газели» не пострадал.

По предварительным данным, участники ДТП не находились в состоянии алкогольного опьянения.

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