Стали известны подробности ДТП в Великих Луках

19:34, 09 января 2024, ПАИ

Подробности ДТП с участием маршрутки в Великих Луках публикует Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, у дома № 43/26 на проспекте Ленина 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt поехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с «Газелью», которой управлял 44-летний мужчина.

Пострадали водитель и пассажир Mitsubishi, они госпитализированы. Водитель «Газели» не пострадал.

По предварительным данным, участники ДТП не находились в состоянии алкогольного опьянения.