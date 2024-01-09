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Происшествия

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва – Чита

Семимесячная девочка умерла в поезде, следовавшем из Москвы в Читу, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что во время поездки девочка почувствовала себя плохо. Бригада скорой помощи по прибытии на станцию Кунгур попыталась провести реанимацию, после чего констатировала смерть ребёнка.

Когда поезд прибыл в Екатеринбург, были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарная обработка вагона, у пассажиров взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Результаты обследования станут известны позже.

Ранее сообщалось, что пятилетняя россиянка погибла в результате крушения катера в Таиланде, а в Красноярском крае на двухлетнюю девочку упал телевизор. Кроме того, в Тверской области двое детей провалились под лёд, а в Санкт-Петербурге петарды попали в лицо мальчику и девочке.

Напомним, что 1 января в Пскове на пешеходном переходе сбили шестилетнего ребёнка.

Родителям также объяснили, как отличить перелом от ушиба у ребёнка.

Отмечалось также, что три года условно получил сотрудник магазина в Новосибирске, заперший ребёнка в холодильнике.

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