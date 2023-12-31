Пятилетняя россиянка погибла в результате крушения катера в Таиланде
Пятилетняя девочка из России погибла из-за крушения катера в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова.
31 декабря во второй половине дня произошло крушение скоростного катера с россиянами на борту. В результате погибла пятилетняя девочка, ещё семь человек пострадали.
Ранее сообщалось, что подросток нанёс ножевое ранение мужчине в Печорах.
Отметим, что один человек пострадал в результате столкновения четырёх автомобилей в Острове, а три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе.
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